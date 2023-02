Eventi: Zilli, Udinjump palcoscenico mondiale che premia sport Fvg

Mascotte "JJ" in memoria del compianto Alessandro Talotti Pordenone, 9 feb - "Questo è un palcoscenico mondiale che la regione merita di ospitare per i tanti sforzi che vengono compiuti a favore dello sport. Ma è soprattutto una manifestazione che ci permette di ricordare, in modo esemplare, una figura che è nei cuori di tutti gli sportivi del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli partecipando questa sera a UdinJump, il meeting internazionale di salto in alto, evento nato, cresciuto e portato avanti nel nome di Alessandro Talotti, il campione friulano scomparso prematuramente legando per sempre il suo nome all'atletica e all'agonismo giovanile. L'esponente dell'esecutivo Fedriga ha dapprima ringraziato gli organizzatori per aver allestito una competizione di livello internazionale che permette di dare lustro all'intero Friuli Venezia Giulia. "Mi rendo conto del grande sforzo che c'è dietro l'allestimento di una gara importante come questa, che vede in pedana le promesse mondiali del salto in alto. L'emozione è poi ancora più grande perché questa iniziativa permette di continuare a ricordare una persona che ha dato tanto per lo sport regionale e nazionale qual è stato Alessandro Talotti, il cui nome rivive oggi anche nella mascotte della manifestazione chiamata "JJ" come lo stesso soprannome del nostro compianto atleta". "La Regione - ha concluso Zilli - è orgogliosa di dare ospitalità a queste competizioni perché danno il giusto riconoscimento agli organizzatori, in una terra vocata per i grandi eventi sportivi. Ciò inoltre è reso possibile anche per la presenza in Friuli Venezia Giulia di impianti di altissimo livello sui quali l'amministrazione ha investito molto per ospitare eventi di caratura internazionale". ARC/AL/pph