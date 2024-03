Evento: Zilli, Camera penale friulana fucina di valori per avvocati

L'assessore a Udine alla cerimonia per i sessant'anni di fondazione Udine, 22 mar - "Nutro profonda gratitudine verso questa Camera penale poiché proprio qui, nei sei decenni che oggi festeggiamo, si sono formati i padri dell'avvocatura friulana che hanno saputo trasmettere e tramandare a generazioni di avvocati non soltanto i pilastri formativi e deontologici della professione, ma anche la consapevolezza di quell'importante ruolo di responsabilità sociale che la professione stessa dell'avvocato incarna in una società che vuole dirsi davvero civile". Lo ha detto oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta al convegno "60 anni della Camera Penale Friulana tra diritto di difesa e difesa dei diritti" a palazzo Antonini Belgrado a Udine. All'evento - moderato dall'avvocato Raffaele Conte, presidente della Camera penale friulana - hanno partecipato, tra gli altri, l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, insieme ai past president dell'Unione Camere penali, avvocati Valerio Spigarelli, Beniamino Migliucci e Gian Domenico Caiazza. "Questo momento testimonia e rappresenta - ha proseguito Zilli, che nel suo intervento ha riportato anche le parole di saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga - l'importanza e la duratura presenza dell'associazione professionale nel nostro territorio. La Camera penale di Udine è stata un faro di supporto e una guida formidabile per gli avvocati penalisti del Friuli, sostenendo sempre il giusto processo e l'amministrazione della giustizia, anche in momenti in cui non è stato facile farlo. In tutti questi lunghi decenni - ha aggiunto Zilli - i vertici hanno contribuito in modo significativo alla promozione di valori fondamentali in campo legale. Un processo equo, una giustizia efficiente e la tutela dei diritti sono valori cardine per il benessere e la civile convivenza nella nostra comunità regionale e per una società giusta. L'Amministrazione regionale - ha aggiunto l'assessore della Giunta Fedriga - è consapevole dell'importanza di avere un sistema di giustizia robusto e affidabile e per questo continuerà a sostenere gli sforzi della Camera penale nel promuovere questi fondamentali valori". "Il nostro grazie - ha aggiunto l'assessore Zilli, che si è formata ed ha esercitato la professione forense, sostenendo l'orgoglio di rappresentare la Regione all'evento del sessantesimo di fondazione - va a tutti i presidenti che si sono succeduti e a coloro che hanno ricoperto ruoli di vertice per aver insegnato e trasmesso i valori e l'amore per la professione di avvocato. Attraverso gli insegnamenti di tanti "maestri" abbiamo imparato che essere avvocato è una vera missione che guarda non solo alla difesa delle persone e del diritto, ma al mantenimento di una società equa e libera". "Sulla scia di questa lunga e importante storia - ha concluso l'assessore - e nella consapevolezza del ruolo anche sociale dell'avvocatura, l'auspicio è che i valori cardine che abbiamo ricevuto in eredità dai "padri fondatori" della Camera penale non vadano mai dispersi e continuino a essere tramandati dalle giovani generazioni di avvocati". ARC/LIS/pph