Eyof 2023: Gibelli, evento che rafforza attrattività montagna Fvg

L'assessore a Pontebba per la prima giornata di gare di pattinaggio figurativo Pontebba, 24 gen - "La mia presenza oggi a Pontebba, così come lunedì scorso a Claut, vuole essere una sorta di omaggio verso quelle discipline definite impropriamente come 'sport minori', ma grazie alle quali l'Italia e il Friuli Venezia Giulia ha conquistato negli ultimi anni numerose medaglie nelle rassegne internazionali. Eyof è una manifestazione fortemente voluta per conservare e rafforzare l'attrattività della nostra montagna attraverso le grandi possibilità che offre agli sportivi. Gli interventi effettuati per l'occasione sui palazzetti del ghiaccio di Pontebba e Claut hanno permesso di valorizzare entrambe le strutture e continueranno a dare i loro frutti in termini di ricadute economiche sul territorio". È il commento dell'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli, oggi a Pontebba per assistere alla prima giornata di gare di pattinaggio figurativo di Eyof 2023. Teatro delle competizioni l'Ice arena Claudio Vuerich, che tra domenica e martedì aveva già ospitato le prove di short track. "Ringrazio il comitato organizzatore di Eyof - ha proseguito Gibelli - per aver offerto alla nostra regione questa importante opportunità di promozione, che si pone anche come banco di prova in previsione di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della Cultura 2025". Il XVI Festival olimpico invernale della gioventù europea, giunto alla quarta giornata di gare, si concluderà sabato 28 gennaio con la cerimonia di chiusura a Udine. Sono più di 1.200 gli atleti tra i 14 e i 18 anni impegnati in 14 diversi sport, in rappresentanza di 47 nazioni, e 12 le sedi scelte per le competizioni, che abbracciano la montagna friulana e comprendono anche le località di Spittal (Austria) e Planica (Slovenia). ARC/PAU/ma