Eyof 2023: Gibelli, giovani atleti saranno protagonisti del futuro

L'assessore a Tarvisio per le premiazioni delle gare di slalom gigante femminile Tarvisio, 26 gen - "Lo sport è una delle massime espressioni del concetto di merito: in molte discipline, pochi minuti di gara possono ripagare mesi se non anni di sacrifici. Una vera scuola di vita soprattutto per i giovani come quelli che stiamo ammirando in questi giorni a Eyof 2023 sui campi e le piste della nostra regione. Saranno loro i protagonisti del futuro". Lo ha detto oggi a Tarvisio l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli, che ha partecipato alle premiazioni delle prove di slalom gigante femminile XVI Festival olimpico invernale della gioventù europea (Eyof), in corso fino a sabato in Friuli Venezia Giulia. La cerimonia si è svolta presso la pista Di Prampero nell'area adiacente a "Casa Italia", il punto di incontro e aggregazione per gli atleti di diversa nazionalità istituito per la prima volta in un'olimpiade giovanile. "Un esempio - ha sottolineato l'assessore - di come lo sport non conosca diversità geopolitiche, culturali, etniche o religiose. Mi auguro che questi ragazzi possano tornare a casa con la gioia di aver vissuto un'esperienza arricchente e con un bagaglio di nuove amicizie". ARC/PAU/gg