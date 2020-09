Famiglia: 17/9 secondo appuntamento online degli Stati Generali

Trieste, 14 set - Giovedì 17 settembre, tra le 16 e le 18, si terrà il secondo appuntamento in videoconferenza con gli Stati Generali della Famiglia sul tema "Crescere i figli: un compito per molti, un compito di tutti". Il programma dell'evento prevede una prolusione del presidente del Comitato pedagogico della Regione Friuli Venezia Giulia e un confronto con i rappresentanti dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento, per uno scambio di buone prassi.Introducendo l'incontro l'assessore regionale alla Famiglia ha spiegato in sintesi come le dinamiche sociali che attraversano la nostra società siano sempre più complesse e caratterizzate da cambiamenti rapidi e diversi livelli di difficoltà. Sono quindi richieste alle famiglie competenze ulteriori rispetto al passato, dato che si stanno confrontando con una fase che provoca disorientamento e alimenta dubbi e paure mentre si fronteggiano nuove e delicate sfide educative.L'emergenza sanitaria e sociale da cui non siamo ancora usciti ha accentuato e amplificato alcune difficoltà, mettendo a nudo le disparità esistenti tra territori, nelle comunità e all'interno delle classi, tra chi ha avuto la possibilità di accedere agli strumenti per la didattica a distanza in modo lineare e rapido e chi, invece, ha intrapreso un percorso accidentato, scontrandosi con una fragilità sia economica, sia sociale e relazionale.Secondo le Regione la famiglia non deve essere lasciata sola e in tal senso le risorse messe in campo, a partire da quelle per facilitare l'accesso ai servizi per l'infanzia, fino ai contributi per i centri estivi e per l'acquisto di dispositivi informatici per l'apprendimento a distanza, si sono rivelate fondamentali. Tali strumenti per diventare pienamente efficaci però devono essere accompagnati da un sistema di collaborazioni e da una cultura dell'infanzia condivisa che, dalle attività programmate a quelle del tempo libero, restituisca visibilità e centralità all'infanzia stessa e che pensi ai bambini e alle famiglie non solo come destinatari dei servizi, ma come protagonisti delle iniziative e degli spazi a loro dedicati.Per l'amministrazione regionale è quindi necessario mettere in rete le varie centrali educative che, insieme al territorio, si prendono cura dei minori per valorizzare competenze, suscitare responsabilità, facilitare la comunicazione e razionalizzare le spese. Attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti del pubblico, del privato e del privato sociale gli Stati Generali della famiglia danno quindi l'opportunità di confrontarsi sulle modalità per costruire alleanze aperte che mirino a trasformare i contesti educativi del territorio in vere e proprie comunità educanti. Nel corso dell'iniziativa insegnanti, genitori, volontari, associazioni del terzo settore, parrocchie, spazi culturali, società sportive saranno chiamate a confrontarsi e a collaborare per costruire un sistema verticale e orizzontale di collaborazioni e comuni prospettive di senso.All'iniziativa sono invitati a partecipare associazioni del terzo settore, insegnanti, genitori, volontari, parrocchie, spazi culturali e società sportive. Per informazioni e iscrizioni: statigeneralifamiglia@regione.fvg.it ARC/COM/ma/