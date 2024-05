Famiglia: Regione, pacchetto di azioni per rete welfare territoriale

Trieste, 21 mag - Il 10% delle famiglie del Friuli Venezia Giulia beneficia dei servizi offerti dalle diverse collette alimentari. Si tratta di circa 150mila persone e 50mila nuclei. Un dato preoccupante che fa riflettere, anche se la media italiana arriva addirittura al 20%. Italia che continua a essere l'unico Paese europeo che registra una significativa perdita del potere d'acquisto. Per affrontare situazioni di questo tipo, da sei anni l'Amministrazione regionale sta investendo risorse ingenti e creando un vero e proprio sistema in grado di intervenire in settori di competenza della Regione.Questa, in sintesi, la riflessione formulata oggi dall'assessore al Lavoro e Famiglia nel corso della giornata di studi "Microcredito e sovraindebitamento - Diritti e obblighi in materia di credito al consumo", organizzata dall'Enaip di Trieste.L'esponente della Giunta ha spiegato che le misure messe in campo dalla Regione stanno incentivando le assunzioni stabili per donne e giovani, la conciliazione dei tempi di vita familiare con quelli lavorativi e l'accesso al nido per le famiglie che ne hanno più necessità. Con la Dote famiglia, rivolta ai figli minori fino ai 18 anni, è stata agevolata inoltre la fruizione di prestazioni e servizi di carattere educativo, ludico e ricreativo.Sono stati poi potenziati i contributi per lo sviluppo del welfare aziendale, sostenuti gli interventi a favore dell'imprenditorialità femminile, promossa la regolarizzazione del lavoro domestico e garantite nel tempo le borse di studio a tutti gli universitari bisognosi e meritevoli.Per l'assessore si tratta di un pacchetto di azioni fortemente richieste dalle famiglie con Isee fino a 35mila euro pensate per tutelare il ceto medio e garantire il loro potere d'acquisto e i diritti ai giovani e ai bambini che vivono in Friuli Venezia Giulia.In conclusione l'assessore ha annunciato la preparazione di una norma dedicata espressamente allo sviluppo di un sistema di welfare territoriale. L'obiettivo è quello di creare una rete capace di coordinare i diversi servizi offerti dalla Regione, coinvolgendo aziende, enti locali, Terzo settore, mondo accademico, enti di ricerca e di formazione, Caf e patronati. ARC/RT/Al