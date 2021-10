Famiglia: Regione, riaperto sportello Si.Con.Te a Tolmezzo

Trieste, 2 ott - La presenza territoriale di uno sportello dedicato alle famiglie in area montana rappresenta un'opportunità importante per facilitare l'accesso ai servizi e alle misure a loro dedicate e consolidare la prossimità ai cittadini.Questo il concetto espresso dall'assessore alla Famiglia del Friuli Venezia Giulia annunciando la riapertura, dopo sei anni di chiusura, dello Sportello Si.Con.Te di Tolmezzo, dedicato alle famiglie e finalizzato alla condivisione delle responsabilità genitoriali e all'incontro tra domanda e offerta in materia di lavoro domestico.Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, l'Amministrazione attraverso il servizio Si.Con.TE si propone di sostenere le famiglie attraverso azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, siano essi minori o anziani non autosufficienti. In particolare offrendo: un servizio specialistico di incontro domanda e offerta nell'ambito del lavoro domestico e di assistenza alla persona; una consulenza alle famiglie sugli strumenti che facilitano l'equilibrio fra la vita professionale e la vita familiare.Con questo potenziamento del servizio, come ha sottolineato l'assessore, l'attuale Giunta regionale conferma l'attenzione ai temi della conciliazione tempi di vita e di lavoro, all'occupazione femminile e all'assistenza degli anziani. Strategia chiara, definita e confermata dall'inizio dell'insediamento con il riposizionamento della dote scuola, l'investimento nei servizi educativi per l'infanzia, la modifica della Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" e l'inserimento di un capo dedicato alle Misure e Servizi a sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e da ultimo, venerdì scorso, con il nuovo disegno di Legge sulle politiche familiari.Come ha spiegato la rappresentante dell'Esecutivo regionale nel 2020 gli sportelli Si.Con.Te hanno erogato servizi e assistenza a più di 3000 famiglie con uno stanziamento di 600mila euro all'anno. Con l'inserimento della misura all'interno della legge regionale sul lavoro è stato reso strutturale il programma Si.Con.Te e garantita la continuità del servizio in tutti gli sportelli attivi in regione.Il servizio di Tolmezzo si trova nella sede del Centro per l'Impiego, in via Matteotti 19. Le assistenti familiari (colf, badanti e baby sitter) disponibili al lavoro domestico e le famiglie alla ricerca di lavoratori per un aiuto nei compiti di cura della casa, di minori o di assistenza a persone non autosufficienti, potranno prendere appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 al numero di telefono 0432/207816 e alla email: siconte.tolmezzo@regione.fvg.it .Infine, come ha rimarcato l'assessore, oltre alla presenza dei presidi territoriali (Trieste, Gorizia, Monfalcone, Udine, Pordenone e Tolmezzo), è attivo tutti i giorni il numero unico dedicato alle famiglie (040 3775252) e la mail siconte.info@regione.fvg.it per dare informazioni puntuali e un orientamento su tutte le misure regionali e nazionali a disposizione. ARC/COM/gg