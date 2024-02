Famiglia: Rosolen, 1 mln per potenziare centri estivi e doposcuola

La Giunta regionale ha approvato la delibera proposta dall'assessore Trieste, 9 feb - "Con questo bando abbiamo previsto un sostegno economico a favore degli enti del terzo settore per la realizzazione di centri estivi diurni e doposcuola. L'obiettivo è quello di potenziare questi servizi per garantire ulteriore supporto alle famiglie".Queste le parole dell'assessore regionale all'Istruzione e famiglia, Alessia Rosolen, a margine dell'approvazione da parte della Giunta della delibera - proposta dalla stessa Rosolen - relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti rivolti alle famiglie per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di sostegno alla genitorialità, promossi e gestiti dagli enti del terzo settoreCome ha spiegato l'assessore, con questo bando è previsto un sostegno economico a favore degli enti del Terzo Settore per la realizzazione di centri estivi diurni e doposcuola. L'obiettivo è quello di potenziare questi servizi per garantire ulteriore supporto alle famiglie."Un milione di euro - ha aggiunto l'esponente della Giunta - per consentire al numero più ampio di minori di accedere a servizi didattici e ricreativi di qualità, ma anche un sostegno concreto che va nella direzione di favorire l'occupazione delle donne e la loro permanenza nel mercato del lavoro"."Per il primo anno - ha precisato Rosolen - puntiamo sui servizi a favore dei minori e famiglie le azioni da costruire insieme agli enti del terzo settore"Possono, infatti, presentare la domanda di contributo gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, con sede legale e/o operativa in Friuli Venezia Giulia, attraverso il sistema Istanze On Line (IOL), accessibile dal sito della Regione, a partire dalle ore 9 del 19 febbraio fino alle ore 12 del 18 marzo.Il totale delle risorse messe a disposizione è così suddiviso: 500mila per i centri estivi, 500mila per i servizi di doposcuola. L'importo concesso per i centri estivi è pari a 1.000 euro per settimana di attività per ogni gruppo composto da almeno 10 bambini, fino a un contributo massimo di 24mila euro. Per i servizi di doposcuola è pari a 250 euro per settimana di attività per ogni gruppo composto da almeno 10 ragazzi, fino a un contributo massimo di 20mila euro. È previsto un cofinanziamento da parte del proponente non inferiore del 10 per cento del costo totale del progetto. È possibile presentare una sola domanda su uno degli ambiti di intervento. I progetti che devono essere realizzati sul territorio regionale dovranno avere la durata minima di un mese per i centri estivi e di tre mesi per i servizi di doposcuola e concludersi entro dicembre 2024."Anche questo Avviso - ha concluso l'assessore - si inserisce all'interno di quella riforma organica delle politiche della famiglia, del lavoro, dell'istruzione messe in campo dalla Giunta Fedriga, per contrastare l'inverno demografico e per promuovere l'attrattività del territorio". ARC/GG/pph