Famiglia: Rosolen, 200 euro per minore intestatario fondo previdenza

Trieste, 5 feb - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Famiglia Alessia Rosolen, ha stabilito per il 2024 un contributo di 200 euro per ogni figlio minore al quale è stato aperto e intestato un fondo di previdenza complementare, iscritto all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip)."Il contributo - spiega Rosolen - è finalizzato ad accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia ed è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di Carta famiglia, a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno precedente di almeno 300 euro. Il titolare di Carta famiglia presenta ogni anno domanda di contributo fino al raggiungimento della maggiore età del figlio".Per il 2024 le domande potranno essere presentate dal 1° aprile al 30 giugno; a regime dal 1° marzo al 31 maggio. ARC/EP/pph