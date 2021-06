Famiglia: Rosolen, al via domande per finanziare progetti di sostegno

Trieste, 24 giu - È stato pubblicato oggi il bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari.



"L'azione proposta dal bando - ha spiegato l'assessore regionale alla Famiglia Alessia Rosolen - risponde ad alcune delle primarie esigenze delle famiglie del Friuli Venezia Giulia, così come emerso all'esito degli Stati Generali svoltisi lo scorso anno, e ha lo scopo di potenziare le capacità d'intervento degli attori del privato sociale nel favorire l'auto-organizzazione di servizi a sostegno dei compiti familiari educativi e di cura e nel promuovere la rete di scambio sociale tra le famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto. A titolo esemplificativo - ha aggiunto Rosolen - potranno essere finanziati dopo scuola, attività aggregative extrascolastiche, attività culturali e sportive, percorsi formativi a sostegno della genitorialità, banche del tempo".



Le domande di contributo potranno essere presentate da associazioni e cooperative, anche in partenariato con altri soggetti pubblici o del privato sociale, con sede legale in Friuli Venezia Giulia e aventi tra le finalità istituzionali la gestione di attività simili a quelle previste dal bando, a partire dalle 8.00 del 1 luglio e fino alle 16.00 del 15 settembre 2021, attraverso il sito www.famiglia.welfare.fvg.it I contributi sono concessi nella misura massima del novanta per cento dell'importo della spesa ammissibile e l'ammontare del contributo non può essere superiore a 10.000 euro per la tipologia di progetti "Buone prassi e auto-organizzazione" e di 7.000 euro per la tipologia di progetti denominata "Mutuo - Aiuto".



I progetti potranno essere avviati solo successivamente alla presentazione della domanda e avere una durata non superiore ai dodici mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo. Nella definizione della graduatoria saranno riservate premialità anche in base al numero di famiglie e volontari coinvolti nelle attività.



"Il bando, che prevede uno stanziamento complessivo pari 880mila euro - ha concluso Rosolen -, conferma la sensibilità e l'impegno di questa Giunta in materia di sostegno alla famiglia".



Per informazioni si può inviare una e-mail a progettifamiglie@welfare.fvg.it ARC/Com/pph