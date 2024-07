Famiglia: Rosolen, attività Nostra Famiglia accompagna inclusione

Udine, 2 lug - "La Regione ha messo in campo molti strumenti che attraversano in maniera trasversale le politiche per creare comunità, attrattività e riuscire a dare risposte a molteplici bisogni, anche molto diversi tra loro, soprattutto quando si tratta di venire incontro a esigenze speciali. Ho conosciuto la Nostra famiglia cinque anni fa e sono certa che oggi si è evoluta nelle risposte che è stata capace di dare, nelle domande che è stata capace di porsi e nella costruzione di strumenti anche in collaborazione con la Regione". È il pensiero che l'assessore regionale a Lavoro, istruzione, formazione, famiglia Alessia Rosolen ha rivolto alla presentazione del bilancio di missione 2023 della Nostra Famiglia, la rete nazionale di sostegno ai bambini disabili attiva in tutta Italia. La scelta di svolgere a Udine l'evento nazionale si sposa con l'avvicinarsi del quarantesimo anniversario di fondazione del centro di Pasian di Prato, una delle due sedi regionali, assieme a quella di San Vito al Tagliamento, e presidio di riabilitazione molto radicato sul territorio. Come ha voluto evidenziare l'assessore "negli ultimi sei anni abbiamo rafforzato e reso reali le scuole in ospedale nei reparti pediatrici, abbiamo avviato il progetto Integra e abbiamo attivato diversi canali finanziari" aggiungendo che "una particolare attenzione merita ancora la disabilità negli adulti, uno spazio che necessita ancora di interventi adeguati per accompagnare la vita autonoma, l'inserimento lavorativo, la formazione professionale specifica". Nel 2023 sono stati 25.103 i bambini accolti nelle 28 sedi dell'Associazione presenti in sei regioni italiane, 2.318 gli operatori e le operatrici. Sono stati 3.734 i piccoli e i giovani ricoverati presso i reparti ospedalieri per malattie neurologiche e neuromotorie, per disturbi cognitivi o neuropsicologici, per disturbi emozionali o psicosi infantili, oppure perché hanno perso funzioni e competenze in seguito a traumi cerebrali o a patologie del sistema nervoso centrale Lo scorso anno sono stati realizzati 107 progetti, i cui risultati sono stati oggetto di 137 pubblicazioni su riviste indicizzate. Tra i ricercatori, numerose sono le donne protagoniste di studi nel campo delle patologie neurologiche e neuropsichiche dell'infanzia a dell'adolescenza. In Friuli Venezia Giulia 3.172 persone sono in carico nei centri di riabilitazione, l'associazione si finanzia anche attraverso le donazioni (oltre 2 milioni nel 2023 da privati e imprese); in Friuli Venezia Giulia con il 5 per mille sono stati raccolti quasi 47mila euro. Tra le testimonianze nel campo della ricerca, numerose sono le donne protagoniste di studi su patologie neurologiche e neuropsichiche dell'infanzia a dell'adolescenza. In particolare, un gruppo di ricerca del Polo friulano, guidato dalla psicologa Barbara Tomasino, ha pubblicato su Brain Communications un lavoro sull'effetto positivo della riserva cognitiva nei tumori cerebrali. ARC/SSA/ma