Famiglia: Rosolen, si amplia platea beneficiari con innalzamento Isee

Circa 37mila gli attuali possessori di Carta famiglia. L'aumento potrebbe favorire ulteriori 5mila nuclei familiari Udine, 12 gen - "Grazie all'innalzamento della soglia Isee (indicatore della situazione economica equivalente), si allarga la platea dei beneficiari. Sono potenzialmente 5.000 le ulteriori famiglie del Friuli Venezia Giulia che potranno beneficiare delle misure previste dalla Carta famiglia fra cui Dote famiglie e i contributi per la previdenza complementare". Così l'assessore regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, dopo l'approvazione, in via preliminare, da parte della Giunta regionale della delibera sulle modifiche al regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia che verrà ora sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali (Cal). Approvate nella seduta odierna anche le variazioni per il riconoscimento del contributo per la previdenza complementare. I testi sono stati adeguati alla nuova normativa introdotta con la legge di Stabilità che ha innalzato la soglia Isee da 30.000,00 euro a 35.000,00 euro per accedere a Carta famiglia e ai contributi a essa collegati. È stato inoltre modificato il termine di presentazione delle domande di Dote famiglia spostandolo dal 1° gennaio al 1° aprile di ogni anno a seguito di una specifica richiesta dei Comuni. Per il riconoscimento per la previdenza complementare sono state apportate, inoltre, alcune precisazioni al fine di velocizzare il procedimento amministrativo con l'introduzione dell'inammissibilità delle domande e dei termini perentori per l'integrazione documentale dell'istanza. Ad oggi, prima cioè dell'incremento dell'Isee, si registrano in regione circa 37mila possessori di Carta famiglia. ARC/LP/gg