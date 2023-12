Famiglia:Rosolen, sostenibilità sociale al centro dell'azione politica

Udine, 4 dic - "Stiamo lavorando, con misure specifiche e interventi normativi, ad una nuova narrazione del sistema famiglia che vede nella crescita del territorio il fine ultimo di tutte le politiche, tenendo conto che se da un lato l'azione politica può dare indicazioni, tracciare la rotta, dall'altro è fondamentale il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio in questa nuova visione che deve mettere al centro il capitale umano e la sostenibilità sociale".



Lo ha detto l'assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, intervenendo all'apertura della 12° edizione della settimana del Festival della famiglia di Trento 'Lo spread tra " famiglia reale" e " famiglia desiderata". Quali le politiche da attuare partendo dall'autonomia dei giovani e dal sostegno all'occupazione femminile'.



Rosolen ha evidenziato l'importanza della contaminazione fra politiche e territori che ha permesso di superare l'ostracismo ideologico sul tema della famiglia.



Per l'esponente della Giunta Fedriga il settore famiglia è legato anche al welfare "risposta a tutte le tematiche affrontate negli anni: dai salari, alla conciliazione, al costo del lavoro, alle nuove forme di società e di occupazione. Dopo la legge quadro per la famiglia, le norme dedicate al lavoro, all'istruzione, all'attrazione di talenti ora stiamo lavorando su una norma di welfare territoriale perché se è vero che le Regioni non possono intervenire nell'aumento di disponibilità di risorse dal lavoro, possono fare la differenza rispetto al potere d'acquisto mettendo a disposizione servizi che coprono il gap salariale".



"La Regione Fvg - ha aggiunto - ha messo in atto misure dedicate ai giovani e all'occupazione femminile agendo con politiche trasversali: dalla garanzia di rinnovo delle misure di anno in anno, ai percorsi di sostegno, a partire dalla gratuità degli asili nido nel 2019, a cui si sono aggiunti altri ulteriori importanti tasselli".



I risultati di queste misure sono positivi tanto che "l'occupazione femminile è cresciuta a tasso demografico negativo - ha indicato Rosolen - ed è diminuito il gender gap dal 2018 ad oggi ma sono comunque interventi che hanno bisogno di tempo per manifestare i propri effetti sul territorio".



L'esponente della Giunta Fedriga ha poi ricordato l'impegno dell'Amministrazione regionale sulla coesione e sull'attrattività del territorio, per offrire opportunità di crescita a donne e giovani, e gli investimenti in formazione, ricerca e sviluppo "temi che in modo trasversale rientrano in una visione complessiva in cui famiglia, natalità, demografia, economia fanno parte di una filiera che si costruisce sul nostro territorio". ARC/LP/gg