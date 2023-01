Famiglia: Rosolen, un contributo previdenziale per i figli minori

Udine, 27 gen - "Un ulteriore tassello per accompagnare i progetti di vita delle famiglie". Così l'assessore regionale al Lavoro, istruzione, formazione e famiglia Alessia Rosolen ha definito il provvedimento approvato dalla Giunta che introduce un contributo a sostegno della previdenza complementare per i figli minorenni, per l'anno 2023. "Si tratta di un ulteriore strumento che la Regione mette a disposizione delle famiglie e del territorio nel pacchetto di misure previste dalla legge quadro sulla famiglia, approvata a fine 2021, per accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita delle famiglie" ha spiegato Rosolen. L'esponente dell'Esecutivo ha inoltre aggiunto che "il potenziamento del sistema di previdenza complementare a livello regionale garantisce che le risorse possono essere reinvestite sul territorio in un percorso che richiede risposte su temi fondamentali: dalla denatalità all'invecchiamento della popolazione, dall'età media sempre più avanzata alla nascita del primo figlio, ai percorsi legati all'istruzione, fino alle misure per superare la precarizzazione del mercato del lavoro". La misura concede un contributo di 200 euro per ogni figlio minore al quale è stato aperto e intestato un fondo di previdenza complementare. Il contributo spetta a fronte della dimostrazione di aver effettuato, nell'anno antecedente alla domanda, versamenti a proprio carico per almeno 300 euro in una delle forme pensionistiche complementari previste all'Albo dei fondi pensione gestito dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Possono presentare domanda di contributo per la previdenza complementare i nuclei familiari possessori di Carta famiglia, esclusivamente online, dal 1 aprile al 30 giugno 2023. La domanda di contributo va presentata ogni anno fino al raggiungimento della maggiore età del figlio. "Nel contesto di incertezza vissuto negli ultimi anni, è emerso ancora più la necessità di pianificare in modo responsabile le esigenze di tutti i componenti nel corso dell'intero ciclo di vita della famiglia e per una maggiore stabilità finanziaria. È obiettivo dell'Amministrazione regionale aumentare la consapevolezza delle famiglie nell'ambito della previdenza al fine di dar loro i migliori strumenti possibili per pianificare il proprio futuro e quello dei propri figli. Agire oggi significa rendere più certo il domani" ha commentato Rosolen. ARC/SSA/al