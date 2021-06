Ferrovie: Pizzimenti, da oggi Trieste Lubiana e Vienna sono più vicine

Inaugurato il collegamento ferroviario tra il capoluogo regionale e le due capitali Trieste, 11 giu - "La battaglia contro il Covid, oltre ad aver lasciato profonde ferite nel tessuto sociale e aver provato le nostre economie, ha ridotto per molto tempo anche la nostra libertà. Quella odierna non è quindi solo l'inaugurazione di un servizio ferroviario, per quanto importante, ma è un concreto segnale del ritorno alla normalità: da oggi Trieste, Vienna e Lubiana sono idealmente più vicine grazie al collegamento su rotaia che, riscoprendo il tracciato dell'antica Ferrovia Meridionale attivo dal 1857, tocca anche Graz e Maribor". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, all'inaugurazione del collegamento ferroviario giornaliero gestito da Öbb che da oggi collega Trieste, Vienna e Lubiana con soste a Graz e Maribor, ripercorrendo il tracciato della Ferrovia Meridionale. L'assessore ha evidenziato che "dobbiamo quindi guardare al futuro con ritrovato ottimismo perché l'iniziativa realizzata da Öbb rinvigorisce il percorso di collaborazione con l'Austria e la Slovenia, favorendo i rapporti commerciali e riportando i nostri territori al centro dell'Europa attraverso un percorso improntato allo sviluppo della mobilità sostenibile e alla valorizzazione del Friuli Venezia Giulia quale meta turistica ideale per le sue numerose attrattive turistico-naturalistiche, storico-architettoniche, enogastronomiche e culturali". Soddisfazione è stata espressa anche da Kurt Bauer, responsabile dei viaggi sulle lunghe distanze della Öbb e Darja Kocjan, direttore del servizio trasporto passeggeri della Slovenske ?eleznice, durante la cerimonia presieduta dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, che si è conclusa con la benedizione del treno da parte del vescovo di Trieste, monsignor Giampaolo Crepaldi. ARC/MA/ep