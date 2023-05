Fesr: Zilli, bando da 1,91 mln per imprese culturali e creative

Udine, 9 mag - "La programmazione regionale Fesr 2021-27 poggia le basi sugli ottimi risultati ottenuti nel settennato precedente, che ha visto il Friuli Venezia Giulia sul podio nazionale sia per quanto riguarda l'ammontare delle risorse assegnate, sia per la capacità di implementare la dotazione finanziaria a disposizione. Il bando, da 1,91 milioni di euro, rivolto alle imprese culturali e creative, mira a proseguire il percorso di rafforzamento delle realtà del settore, in vista di sfide importanti come quella della Capitale della cultura 2025". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenendo all'incontro di partenariato relativo al programma regionale Fesr 2021-2027, nel quale è stato presentato il bando da 1,91 milioni di euro dedicato allo sviluppo di prodotti, processi o servizi innovativi e originali in ambito culturale e creativo. L'intervento è inserito all'interno dell'azione A3.4.2 del Programma, denominata "Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative (Icc)", e prevedrà un contributo fino all'80 percento su una spesa ammissibile fino a 75mila euro per ogni progetto presentato. "La Regione mantiene alta l'attenzione verso il sistema culturale - ha detto l'assessore - e persegue l'obiettivo di strutturare sempre di più le reti di imprese sul territorio. Le Icc presenti nella nostra regione sono sane dal punto di vista finanziario e spesso formate da molti giovani, che si affacciano con spirito di iniziativa al mondo del lavoro. Permettere a esse di unirsi e di lavorare insieme può dare la possibilità di raggiungere risultati ancora più elevati". ARC/PAU/al