Fesr: Zilli, nuovi bandi a sostegno cultura e trasformazione digitale

Trieste, 12 dic - "Il 2023 è stato un anno denso e complesso per il contesto internazionale che incide anche sulla nostra Regione. Resta però la fotografia degli ottimi risultati che questa Giunta ha portato al nostro sistema, recuperando risorse consistenti da destinare nel triennio 2024-2026 al sostegno dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Grazie a un proficuo, efficace e silenzioso lavoro di squadra da parte di tutti i partecipanti al partenariato del Fesr siamo riusciti a programmare efficacemente e a spendere in maniera efficiente i circa 230,8 milioni di euro del Por che ora sta entrando nell'impegnativa fase di chiusura".

Lo ha affermato questa mattina l'assessore alle Finanze Barbara Zilli aprendo i lavori dell'incontro di partenariato su Pr Fesr 2021-2027 Fvg, dal titolo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che si è svolto in modalità telematica.

"Dopo aver già messo in mostra una crescita sorprendente nell'ultimo biennio, quest'anno - ha sottolineato Zilli - abbiamo ottenuto risultati ragguardevoli che ci vengono invidiati a livello nazionale, mettendo a terra iniziative e progetti concreti per le imprese e le comunità del nostro territorio".

"Adesso - ha aggiunto - vogliamo proseguire su questa strada aumentando la competitività del Friuli Venezia Giulia, garantendo procedure veloci e regole semplificate e salvaguardando la qualità degli investimenti. Vanno proprio in questa direzione i tre nuovi bandi destinati al mondo delle imprese che abbiamo predisposto con particolare attenzione a quelle culturali e innovative".

Nel corso della riunione infatti sono state illustrate tre misure per incentivare la realizzazione di progetti volti a valorizzare il ruolo dei musei, delle collezioni artistiche e di altri contenitori culturali; per sovvenzionare investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese; per assicurare interventi a sostegno dell'imprenditorialità.

"Questi nuovi interventi, che nella loro dimensione economica saranno definiti dalla Giunta regionale entro la fine dell'anno, puntano sull'innovazione e sullo sviluppo per dare risposte efficaci ai bisogni del nostro territorio in tutti i suoi diversi contesti, mettendo al centro valori per noi prioritari come il benessere e la qualità della vita dei nostri cittadini".

"Il gioco di squadra è garanzia di successo. L'augurio - ha concluso Zilli - è che anche nel 2024 possano essere consolidati gli obiettivi già raggiunti e possano essere colte nuove opportunità di crescita per tutto il Friuli Venezia Giulia". ARC/TOF/pph