Fesr: Zilli, sì Cal a 52 mln per progetti strategici sovracomunali

Udine, 16 dic - "Un tesoretto di oltre 52 milioni di euro di fondi regionali andrà a finanziare gli Enti locali per la realizzazione di progetti strategici sovracomunali che rispettino le tematiche di interesse individuate dalla programmazione Fesr 2021-2027, ovvero le leve per uno sviluppo sostenibile del territorio regionale". Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, presentando al Consiglio delle Autonomie locali (Cal) i contenuti del disegno di legge "Modifiche all'articolo 7 ter LR 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027", su cui il Cal ha espresso l'intesa. "Una norma tecnica che ci consente molto concretamente di trasferire risorse aggiuntive regionali direttamente agli Enti locali per il tramite degli Edr, gli Enti di decentramento regionale, a cui viene delegata la gestione del procedimento contributivo. A beneficiarne saranno soprattutto i Comuni medio-grandi che agiscono anche a supporto dei Comuni più piccoli per la realizzazione di opere di area vasta che si caratterizzano per innovazione e lungimiranza nello sviluppo del territorio" ha spiegato ancora Zilli. Tecnicamente, la nuova norma introduce e dispone una distinta disciplina per il finanziamento dei progetti del partenariato territoriale, differenziandola rispetto a quella prevista per i progetti delle Direzioni regionali, ai quali è già stata assegnata, con deliberazione di Giunta regionale, una cifra di circa 40 milioni di euro, gestiti direttamente dalle direzioni. "Tutti i progetti, sia quelli delle Direzioni che quelli degli Enti locali, dovranno rispettare gli obiettivi strategici del Fesr 21-27 definiti dal partenariato - ha commentato Zilli -. La Regione individuerà le tematiche di interesse strategico sentito il partenariato; una volta stabilite le tematiche, la Regione emanerà uno o più bandi per la concessione di contributi agli Enti locali regionali per progetti di investimento di valenza territoriale e di iniziativa pubblica sovracomunale. La Regione selezionerà i progetti, quindi il procedimento contributivo sarà gestito dagli Edr". Le risorse stanziate a bilancio per questo tipo di interventi ammontano a 42,21 milioni di euro (22,21 milioni per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascun anno 2023 e 2024) cui si aggiungono ulteriori 10 milioni inseriti nella manovra di Stabilità. ARC/SSA/al