Fesr: Zilli, Ue approva programma regionale Fvg da 365 mln

130 mln in più rispetto al settennato precedente Udine, 9 dic - La Commissione Europea ha approvato il Programma Regionale (PR) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027 della Regione Friuli Venezia Giulia. A darne comunicazione è stata l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. "Il valore del nostro programma è di 365 milioni di euro con cui la Regione intende rispondere alle sfide che è chiamata ad affrontare nei prossimi anni - ha affermato con soddisfazione Zilli -, mettendo al centro la competitività del sistema produttivo e le risorse naturali, paesaggistiche, culturali del territorio. Vogliamo rilanciare un'economia regionale dinamica, sostenibile e capace di far fronte alle sfide globali e creare opportunità di sviluppo in chiave sostenibile e inclusiva". Alle risorse comunitarie si aggiungono le risorse PAR (fondi di derivazione esclusivamente regionale in aggiunta al piano finanziario del Programma) che si attestano in una forbice del 30 - 40 per cento della dotazione finanziaria del Programma, quindi tra i 110 e i 140 milioni di euro. Accanto a queste vi saranno inoltre risorse integrative regionali per ulteriori 80 milioni di euro da destinare a progetti rimasti esclusi dal Programma e che saranno convertiti in progetti strategici delle direzioni regionali e degli Enti locali. "L'Europa - ha aggiunto Zilli - ci riconosce una capacità di programmazione e di spesa efficace; a questa capacità corrisponde un riconoscimento di maggiori risorse per 130 milioni di euro in più rispetto al settennato precedente. Ciò significa anche un carico maggiore di responsabilità, perché si tratta di non disperdere tempo e denaro, ma di scegliere e ottenere il cambiamento atteso. Siamo consapevoli che la situazione congiunturale è complessa e per affrontare le criticità di imprese e amministrazioni locali metteremo in campo in modo strutturale attività di supporto ai beneficiari, per accompagnare alcune misure di investimento". "Il risultato ottenuto è frutto di un partenariato forte che ha avviato fin dal 2020 un percorso comune per il lancio della Politica di coesione 21-27. A quel tavolo di partenariato spetta ora accompagnare la realizzazione del PR-FESR e calare sul territorio le progettualità in cui sarà articolato" ha detto ancora Zilli. Come ha poi spiegato l'assessore "la competitività del sistema regionale individua in ricerca, innovazione e digitalizzazione le leve principali di rilancio, insieme a internazionalizzazione, rafforzamento delle competenze per le aziende, nascita di nuove realtà imprenditoriali. Energia, mobilità e gestione delle fragilità del territorio rappresentano gli ambiti a cui guardare per accompagnare la transizione del Friuli Venezia Giulia verso un modello di sviluppo economico sostenibile con particolare attenzione alle aree urbane e alle aree interne". ARC/SSA/gg