Festa donna: Regione, impegno Andos per prevenzione e soldiarietà

Trieste, 8 mar - In occasione dell'8 marzo, il comitato di Udine dell'Associazione nazionale donne operate al seno (Andos) ha organizzato due giornate dedicate alle donne negli spazi del Città fiera di Martignacco, con la possibilità di prenotare un trattamento viso o un trucco personalizzato e di ricevere informazioni di prevenzione.



L'assessore regionale alle Finanze, che ha partecipato all'iniziativa nella mattinata, ha rilevato come l'operato di Andos sia imprescindibile soprattutto in quanto offre un prezioso supporto alle donne che sono state sottoposte a intervento al seno e necessitano di sostegno anche psicologico per superare il trauma della malattia. Importante soprattutto, secondo la rappresentante della Giunta, che le donne dedichino del tempo alla cura personale nella giornata a loro dedicata senza dimenticare mai l'importanza della prevenzione.



Andos Udine, che oggi annovera oltre 700 soci tra donne e uomini, è stato istituto nel 1987 e offre servizi di assistenza psicologica, informazione e sensibilizzazione, pratica di attività motoria, riabilitativa e terapeutica, oltre ad attività di prevenzione, educazione e ricerca. La sede del Città fiera è attiva da novembre 2021 ed è utilizzata per le consulenze senologiche e urologiche. ARC/PAU/gg