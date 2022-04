Festa Fante: Regione, ricordare chi ha contribuito a nostra libertà

Monfalcone, 23 apr - La Regione Friuli Venezia Giulia partecipa sentitamente alla Festa del Fante perché è importante ricordare le persone che hanno contribuito alla nostra libertà. La memoria è tutto: in fondo ogni soldato che parte in guerra non teme di morire, ma di non essere ricordato, teme il sacrificio vano senza il ricordo. Essere qui oggi serve a non dimenticare il valore dei Caduti.Questo il concetto espresso dall'assessore regionale al Patrimonio a margine della cerimonia in onore dei Caduti di tutte le Guerre che si è svolta nel Duomo di Monfalcone alla presenza dei labari e delle bandiere delle Associazioni d'Arma e del Gonfalone del Comune.Dopo la Santa messa, celebrata dal parroco don Flavio Zanetti, hanno preso la parola il sindaco per ringraziare autorità civili, militari e religiose, le associazioni d'arma e la cittadinanza intervenute e il presidente di Assoarma per la consegna degli attestati di ringraziamento per l'opera svolta dalle associazioni durante il periodo di lockdown. ARC/EP/ma