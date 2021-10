Festa nonni: Regione, fondamentale non dare mai scontato loro ruolo

Udine, 2 ott - La Regione Friuli Venezia Giulia è orgogliosa, nella giornata dedicata alla valorizzazione del ruolo dei nonni, di partecipare alla premiazione del concorso "Nonno Più", promosso dalla 50&Più di Udine: sono figure fondamentali perché da depositari delle radici tengono unite le famiglie e sono preziosi anche come sostegno concreto all'economia familiare e in quanto testimoni diretti della cultura del lavoro, ma soprattutto sono custodi del tempo in una società che va sempre più veloce e rappresentano la memoria e il patrimonio di esperienza di cui i bambini hanno tanto bisogno.



È il concetto che l'assessore regionale alle Finanze ha espresso in occasione della premiazione della sesta edizione dell'iniziativa organizzata nella sala Valduga della sede della Camera di commercio a Udine dall'associazione dei pensionati del commercio di Confcommercio-Imprese. Il concorso dà un riconoscimento ai nonni che si sono distinti nei tre settori dell'economia, dello sport e del volontariato, con l'aggiunta di un premio "speciale". I vincitori quest'anno sono l'ex calciatore ed ex allenatore dell'Udinese Luigi Delneri, la decana del mondo dell'industria Marina Bonazza de Eccher e il presidente di Federsanità Anci Fvg. Il premio "speciale" è stato assegnato a Giannola e Benito Nonino, storica famiglia di distillatori.



La premiazione avviene oggi in occasione della Festa dei nonni, introdotta dal Parlamento in Italia dal 2005, giornata in cui si organizzano iniziative ed eventi per valorizzare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.



Nel ricordare le numerose iniziative che l'Amministrazione regionale ha attuato per la popolazione anziana, l'esponente della Giunta ha auspicato un ancora maggiore coinvolgimento per tarare al meglio i provvedimenti su esigenze e bisogni di questo spaccato della società che troppo spesso si dà per scontato e che invece merita ascolto e centralità. ARC/EP/gg