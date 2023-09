Feste: Zannier, a "Thést" artigianalità in uno dei più bei borghi Fvg

Polcenigo, 3 set - "Si rinnova anche quest'anno 'Thést', l'antica fiera dei cesti di Polcenigo, che mette in risalto con tanti laboratori curati dai maestri della Scuola d'intreccio tutte le vocazioni artigianali espresse da uno dei più piccoli ma più bei borghi del Friuli Venezia Giulia. L'auspicio è che questa festa tradizionale possa continuare ad esprimere tutta la vivacità della comunità locale e, dal momento che i numeri hanno dato ragione agli organizzatori, proseguire come evento di grande attrazione turistica per il Friuli Venezia Giulia".



Lo ha commentato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier all'inaugurazione ufficiale della 350ma edizione dell'antica fiera "Thést", a cui sono attesi 25mila visitatori.



Dopo l'inaugurazione in municipio, la mattina prevede l'esibizione del coro degli Angeli e i volontari della Pro Loco Val Tramontina, un angolo creativo per bambini e adulti al Vecchio Mulino Sanchini, numerose visite guidate e "Il sole di settembre": osservazione del sole con gli astrofili. ARC/EP