Festival Aquileia: Regione, kermesse offre messaggi positivi

Aquileia, 24 ago - Aquileia, patrimonio culturale e storico di assoluto rilievo, diventa con la prima edizione di 'Aquileia Young Festival' anche luogo di sensibilizzazione su patologie quali l'endometriosi e la cistinosi e valorizzazione dei giovani. Grazie alla capacità di attenti amministratori, al sostegno della Regione e alla partecipazione della comunità, iniziative di informazione e coinvolgimento come quella aquileiese rappresentano un'ulteriore dimostrazione dell'impegno e dello spirito solidaristico degli uomini e delle donne del nostro territorio.



Lo ha riferito ieri sera l'assessore regionale alle Finanze intervenendo a 'Yellow 4.0', l'evento promosso dall'associazione Salve Comunicazione e dedicato in particolare al ruolo della donna e ad alcune problematiche legate alla sfera femminile. La manifestazione è inserita nell'ambito di Aquileia Young Festival, organizzato dal Comune di Aquileia con diverse realtà dell'associazionismo locale.



In piazza Capitolo, l'assessore regionale ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia sia stata la prima Regione ad aver approvato una legge sull'endometriosi con cui promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce e volta a migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette dalla patologia.



L'esponente della Giunta ha espresso inoltre un riconoscimento alle tante associazioni di volontariato che rappresentano uno stimolo e una risorsa per le istituzioni. Una parte dell'intervento ha poi riguardato la centralità della famiglia e delle politiche per favorire la natalità nell'azione di governo regionale.



A margine della manifestazione, l'esponente della Giunta regionale ha potuto visitare anche un laboratorio di mosaico ed ambra che ha richiamato partecipanti internazionali. Il workshop rievoca la Via dell'Ambra, l'antico itinerario lungo il quale avvenivano il commercio e il trasferimento della preziosa resina, e che vide Aquileia divenire, grazie alla sua posizione, un importante centro di lavorazione della stessa. ARC/LP/pph