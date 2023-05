Festival Cambiamento: Anzil, fare di potenziali rischi opportunità

Politici sono chiamati a visione di lungo periodo e a confronto Gorizia, 10 mag - "Porsi davanti al tema affascinante del cambiamento significa interpretare il futuro e leggerne i segni in anticipo in modo da trasformare eventuali rischi in opportunità: per fare questo ogni Amministratore pubblico è chiamato a una visione a lungo termine, non traguardata alle prossime elezioni ma ai prossimi decenni". È la riflessione che il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil ha portato alle battute inaugurali del Festival del Cambiamento, in corso a Palazzo Bassa a Gorizia, organizzato dalla Camera di commercio della Venezia Giulia e The European House-Ambrosetti. Secondo Anzil, "per scorgere tempestivamente i processi di cambiamento sono necessari lo studio del passato e l'attenta riflessione sul presente, ma al tempo stesso sono imprescindibili il confronto, il dibattito e lo scambio di opinioni e proprio in quest'ottica il Festival goriziano rappresenta una preziosa opportunità". Il vicegovernatore, che ha la delega alla Cultura e allo Sport, ha osservato che "la politica non deve subire il cambiamento, anche se deve sempre tenere conto che ci sono passaggi e transizioni ineluttabili e inarrestabili. Tra anticipare profeticamente gli eventi o seguire gli spunti che vengono dalla società, occorre trovare un punto di equilibrio, ma due aspetti - ha evidenziato Anzil - sono importanti: non bisogna affezionarsi alla propria visione, rimanendo invece aperti ai mutamenti che derivano dall'interlocuzione con gli altri, ed è necessario essere rapidi, repentini nell'adeguarsi e nell'aggiornarsi, perché i cambiamenti sono veloci e ciò che è buono oggi potrebbe già non esserlo più domani. La somma e la sintesi finale di tutto questo - ha concluso Anzil - è riposta in un concetto: dobbiamo riprendere la vecchia cara abitudine a pensare". ARC/PPH/gg