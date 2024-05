Festival Cambiamento: assessore Finanze, Ia patrimonio studenti

Gorizia, 7 mag - Sul tema dell'intelligenza artificiale gli studenti - in questo caso quelli del Polo universitario di Gorizia - sono i protagonisti di un patrimonio che non è soltanto da apprendere, ma anche da saper guidare, utilizzandolo nella propria attività di ricerca a favore della comunità. È il concetto espresso dall'assessore regionale alle Finanze, intervenuta al Festival del Cambiamento nella giornata goriziana dedicata al potere degli algoritmi per la definizione degli equilibri globali nella tecno-era. Al convegno è intervenuto tra gli altri il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri. Secondo l'assessore, coniugare lo studio delle scienze internazionali e diplomatiche con gli approfondimenti legati agli sviluppi dell'intelligenza artificiale è un'opportunità unica e una chiave strategica per continuare a essere preparati, competitivi e all'altezza delle sfide del futuro. L'Ia, infatti, diventa un veicolo imprescindibile per efficientare i processi di valutazione ed è un cambiamento al quale anche le Pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adeguarsi. La rappresentante della Giunta si è, infine, congratulata con il Polo universitario di Gorizia e la Camera di commercio della Venezia Giulia per aver coinvolto The European House - Ambrosetti in un focus di straordinaria attualità che sotto il profilo della geopolitica assume una particolare valenza a Gorizia, terra di confine, osservatorio internazionale privilegiato e crogiuolo della diplomazia italiana. ARC/PPH/gg