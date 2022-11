Fiera: Bini, IdeaNatale narra cuore del Friuli e promuove intero Fvg

Accensione dell'albero in centro a Udine è rinnovata speranza Udine, 25 nov - "Qui c'è il cuore del Friuli, l'intera comunità del Friuli Venezia Giulia è presente: gli artigiani, le eccellenze enogastronomiche, i paesaggi irripetibili, la ricchezza di un territorio. Faccio i complimenti alla Fiera, al suo presidente, ai suoi collaboratori e a tutto lo staff per la qualità dell'evento". Queste le parole dell'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini all'inaugurazione della 33. edizione di IdeaNatale nei padiglioni di Udine e Gorizia Fiere spa a Martignacco. "Finalmente IdeaNatale torna pienamente libera, bellissima e vissuta nella normalità di un Natale che segna un rinnovato slancio sul futuro" ha detto Bini aggiungendo una riflessione anche sul futuro dell'ente fieristico. "La fiera - ha detto - va sostenuta. Regione, Comune, associazioni di categoria possono lavorare assieme per far vedere quanto il Friuli è forte e vuole crescere". Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente dell'ente Antonio Di Piazza, la consigliera del CdA Francesca Cressatti, il sindaco di Udine Pietro Fontanini, il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni Da Pozzo e la presidente nazionale Federcasalinghe Federica Rossi Gasparrini. Con oltre 150 stand che promuovono imprese, artigianato, commercio, cultura e territorio, IdeaNatale si conferma un appuntamento tra i più attesi in vista delle festività. Da oggi fino a domenica la fiera sarà visitabile ad ingresso gratuito. Tra gli espositori anche PromoTurismoFVG che apre una vetrina sul territorio e le sue eccellenze con un occhio particolare all'imminente stagione invernale ricca di proposte per turisti e cittadini. A IdeaNatale si potranno acquistare gli skipass giornalieri con data aperta. Molti gli stand gastronomici a marchio "IoSonoFVG", dai formaggi ai vini Doc e alle birre artigianali, dai salumi al frico, dai dolci tipici alle confetture. Bini ha poi preso parte all'accensione dell'albero di Natale nel centro storico di Udine, evento che tradizionalmente inaugura le festività di fine anno. "L'accensione dell'albero segna un momento di rinnovata speranza mentre ancora viviamo un periodo travagliato ed economicamente difficile; ma è anche l'occasione per celebrare la grandezza della città di Udine, la sua capacità di essere punto di attrazione per tutto il Friuli e la voglia degli udinesi di vivere appieno la ripartenza" è stato il messaggio dell'assessore. ARC/SSA/al