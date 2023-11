Fiere: Bini, a IdeaNatale PromoTurismoFvg con skipass promozionali

L'assessore al taglio del nastro della fiera aperta fino al 20 novembre a Torreano Udine, 17 nov - "Entrando a IdeaNatale il visitatore viene accolto dalla splendida scenografia delle montagne del Friuli Venezia Giulia: in occasione di questa importante fiera la Regione, attraverso PromoTurismoFVG, ha allestito uno stand che mette a disposizione gli skipass giornaliero promozionali a data aperta, al prezzo scontato di 38,50 euro, a categoria unica. Un regalo originale in vista della stagione invernale che si aprirà il 2 dicembre a Sella Nevea e l'8 dicembre negli altri poli sciistici regionali". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini all'inaugurazione della 34. edizione dell'evento aperto alla Fiera di Udine fino al 20 novembre con oltre una trentina di eventi culturali ed enogastronomici e numerose associazioni coinvolte. "Il plauso va al presidente Antonio Di Piazza e a tutto il consiglio di amministrazione per aver voluto imprimere a questa edizione una forte valenza solidale, coinvolgendo il mondo del terzo settore, i volontari, le associazioni: bella l'iniziativa dell'asta di beneficienza delle due bici personalizzate dal pittore Gianni Borta e dai ragazzi dell'atelier Autismo FVG. Trovo che questa - ha osservato Bini - sia un'edizione decisamente arricchita di eventi e contenuti". All'inaugurazione, a cui sono intervenuti oltre al presidente Di Piazza, che ha ringraziato la Regione per il sostegno e la presenza dell'Amministrazione ai progetti di sviluppo del settore fieristico, sono intervenuti tra gli altri il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il consigliere della Camera di commercio Pordenone-Udine Filippo Meroi, Francesca Venuto in rappresentanza del cda della Fondazione Friuli e la campionessa di scherma Mara Navarria. ARC/EP/al