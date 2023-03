Fiere: Olio Capitale attrae pubblico e operatori professionali

Presentata a Trieste l'edizione '23 della principale fiera italiana dedicata all'extra vergine



Trieste, 3 mar - La crescita di Olio Capitale in questi anni è stata costante. L'impegno dei suoi organizzatori, dei partner e dei suoi sostenitori ha permesso alla manifestazione di raggiungere un pubblico ampio e internazionale, con operatori specializzati provenienti da Austria, Germania, Ungheria, Olanda, Estonia, Repubblica Ceca, Giappone, Belgio e Serbia. Olio Capitale non è infatti solo una fiera specializzata dedicata all'extra vergine d'oliva ma anche un evento che coniuga temi di grande rilevanza per il Friuli Venezia Giulia come la promozione delle produzioni d'eccellenza e lo sviluppo del turismo attraverso le tipicità locali.



Questo, in sintesi, il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive e turismo alla presentazione dell'edizione 2023 di Olio Capitale, la fiera che animerà il Convention Center del Porto Vecchio di Trieste dal 10 al 12 marzo. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, i vertici della Camera di commercio Venezia Giulia, i rappresentati dell'Associazione nazionale Città dell'Olio e della Fipe nonchè il sindaco di Trieste.



L'esponente dell'Esecutivo ha rimarcato come il Salone degli extravergini tipici e di qualità, pur specializzandosi e rivolgendosi agli operatori professionali, puntando sull'eccellenza, abbia ampliato la propria capacità di attrarre un numero sempre crescente di amanti dei prodotti di qualità. In questo modo è divenuta un appuntamento atteso e un ulteriore elemento d'attrazione per il capoluogo regionale, che genera ricadute positive per il territorio.



Anche quest'anno Olio Capitale proporrà centinaia di etichette di oli extra vergine di qualità superiore provenienti oltre che dal Friuli Venezia Giulia da quasi tutte le regioni italiane: Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Toscana, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e dalla Grecia. Inoltre sono previsti laboratori dedicati all'Olio Evo, dove degustare pietanze accompagnate da oli di diverse tipologie, sessioni di degustazione guidata e introduzione all'assaggio, presentazioni di libri di cucina e sull'olio extravergine, convegni e incontri.



Grazie alla collaborazione con la Fipe, Olio Capitale arriva poi anche sulle tavole di 11 ristoranti triestini. Non mancherà poi, tra le molte iniziative in programma, la 17. edizione del Concorso Olio Capitale, al quale parteciperanno 188 oli di 118 aziende provenienti da 15 regioni italiane e 5 Paesi europei.



L'evento è organizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la sua azienda in house Aries, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città dell'Olio, la co-organizzazione del Comune di Trieste e la partnership di Unioncamere nazionale, del network Mirabilia, della Fipe e del brand Io Sono Friuli Venezia Giulia.



Il presidente dell'Ente camerale ha evidenziato come l'obiettivo della manifestazione sia portare l'extravergine d'oliva al centro del dibattito agroalimentare nazionale, dando luce a un elemento fondamentale della dieta mediterranea, universalmente riconosciuta come sana e sostenibile. L'edizione 2023 di Olio Capitale consentirà un ulteriore passo avanti per il riconoscimento dell'importanza dell'Extra vergine all'interno del Made in Italy agroalimentare, accendendo i riflettori su Trieste come città simbolo per l'olio Evo italiano.



Ad aprire la fiera sarà il convegno "Valore e Valori dell'Olio Evo", al quale parteciperanno i massimi esperti del settore, con l'obiettivo di dimostrare come l'olivicoltura italiana, nel panorama internazionale, rappresenti non solo un'eccellenza della produzione di qualità, ma anche i valori culturali di tanti, diversi e specifici territori. Un mondo complesso che deve tener conto di molteplici interessi, di tutta la filiera, in un contesto nazionale produttivo variegato e unico a livello mondiale per la sua biodiversità, ma con notevoli potenzialità ancora inespresse. ARC/MA/al