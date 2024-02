Fiere:Scoccimarro, Olio Capitale promuove prodotti Fvg e Ita nel mondo

Trieste, 28 feb - "La Regione è orgogliosa di essere al fianco della Camera di commercio Venezia Giulia, che anche quest'anno ha saputo innovare e rinnovare una manifestazione di grande rilevanza come Olio Capitale. Un evento che promuove le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia nel mondo, grazie alla presenza di espositori da tutta la Penisola e un ampio pubblico internazionale". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro alla presentazione della sedicesima edizione di Olio Capitale, il salone degli oli extravergini tipici e di qualità in programma a Trieste dall'8 al 10 marzo al Generali convention center di Trieste, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, il sindaco del capoluogo regionale Roberto Dipiazza, la presidente della Fipe Federica Suban e Serena Tonel in rappresentanza dell'Associazione nazionale città dell'Olio. Auspicando una futura partecipazione a Olio Capitale anche del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Scoccimarro ha evidenziato che "l'Amministrazione regionale sta investendo in maniera rilevante sul marchio 'Io Sono Friuli Venezia Giulia', attraverso il quale vengono promosse tutte le eccellenze del nostro territorio a partire da quelle enogastronomiche in Italia e all'estero. Un brand che sta dando ottimi risultati e che si inserisce bene nel contesto complessivo di tutela delle produzioni made in Italy". Il presidente dell'ente camerale Paoletti ha evidenziato alcuni dei numeri di Olio Capitale 2024: 220 espositori, 168 oli che partecipano al concorso e poi buyer da tutta Europa e da altri Paesi. Come sempre la manifestazione sarà aperta dal convengo "Le Radici dell'Oleoturismo. Alla scoperta delle Comunità dell'Olio", dedicato alle radici dell'oleoturismo, anche in chiave turistica. Paoletti ha quindi rimarcato la collaborazione con i ristoranti locali per proporre l'olio a tavola e quella con i bar per i cocktail a base di olio. Olio Capitale è la prima occasione dell'anno per provare il meglio della produzione olivicola italiana 2023 con 220 produttori che proporranno il meglio della loro offerta in un contesto ricco di eventi e appuntamenti che renderanno l'Evo protagonista dentro e fuori il salone. Appuntamento immancabile, inoltre, il Concorso Olio Capitale al quale partecipano 120 aziende per complessivi 168 oli in valutazione provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Croazia, Grecia e Spagna. La fiera è organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso la sua azienda in house Aries, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città dell'Olio, la co-organizzazione del Comune di Trieste e che vede quali partner Unioncamere nazionale, il network Mirabilia, Io Sono Friuli Venezia Giulia e il Trieste Convention and Visitors Bureau. ARC/MA/gg