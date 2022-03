Fiere: Zannier, Ortogiardino a Pn è simbolo ripresa florovivaismo Fvg

Pordenone, 5 mar - "Con l'avvio di questa tradizionale fiera che da anni sa attrarre il grande pubblico possiamo dire che vi sia uno scorcio di primavera non solo dal punto di vista meteorologico ma anche sociale con una ripresa della normalità che porta i visitatori all'interno dei padiglioni espositivi pordenonesi". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Foreste e Risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando alla cerimonia di inaugurazione della 41esima edizione di Ortogiardino, il Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al 13 marzo. Alla presenza del presidente dell'Ente di viale Treviso Renato Puiatti, l'esponente dell'Esecutivo Fedriga ha posto in evidenza l'importanza di questa manifestazione che nel tempo ha sempre riscosso un grande successo di pubblico, richiamando visitatori non solo da fuori regione ma anche dalle vicine Slovenia, Croazia e Austria. "Il florovivaismo - ha spiegato Zannier a margine della cerimonia - è stato un settore che ha sofferto molto soprattutto nel periodo del primo lockdown ma che adesso vede i segni della ripresa, trainato principalmente dalla voglia che tutti hanno di tornare all'aria aperta e alla quotidianità, mettendo in atto quelle pratiche come il giardinaggio che danno grande soddisfazione personale. L'interesse che c'è verso questo comparto è testimoniato anche dal grande numero di persone che già dalle prime ore di questa mattina, all'apertura della rassegna, stanno frequentando i padiglioni della fiera di Pordenone". L'assessore regionale ha fatto poi visita allo stand della Regione allestito dal servizio Gestione forestale e produzione legnosa e successivamente a quello della Coldiretti, dove sono state presentate alcune peculiarità a chilometro zero del Friuli Venezia Giulia proposte da Campagna amica. "In occasioni come queste - ha detto Zannier - grazie agli chef del nostro territorio, i prodotti dell'eccellenza agroalimentare regionale diventano piatti di indiscusso valore. La presenza della Regione vuole testimoniare l'attenzione che l'Amministrazione dedica ad un importante comparto della nostra economia, dove diventa sempre più strategico compiere un lavoro di squadra per venire incontro alle esigenze espresse da chi opera in questo settore". ARC/AL/ma