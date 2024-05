Finanze: Autonomia della Regione Fvg al centro lezione universitaria

Pordenone, 13 mag - Su invito del responsabile del corso universitario "Banca e finanza" dell'Università di Udine, Stefano Miani, e alla presenza della docente dell'ateneo friulano Cristiana Compagno, questa mattina a Pordenone, nella sede del consorzio universitario, l'assessore regionale alle Finanze si è confrontata con docenti e studenti percorrendo le tappe raggiunte dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel suo percorso di conquista di sempre nuovi spazi di autonomia finanziaria.Nell'approfondire alcune tematiche anche storiche, l'esponente dell'Esecutivo è sceso nel dettaglio della struttura del bilancio consolidato e sull'importanza della leva rappresentata dalla revisione dei patti finanziari come strumento di rafforzamento della specialità regionale: i patti consentiranno infatti un risparmio di 2,4 miliardi di euro per la Regione, salvaguardando l'autonomia e portando in dote un notevole risparmio da impegnare per maggiori servizi ai cittadini. ARC/PT/ma