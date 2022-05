Finanze: cresce attività Informest a supporto Regione ed enti locali

Trieste, 9 mag - Nonostante la situazione emergenziale determinata dalla pandemia, il risultato del 2021 di Informest evidenzia importanti segnali di ripresa delle attività progettuali con un incremento di oltre il 50% del valore delle attività e delle prestazioni rispetto all'anno precedente. Progetti per quasi 48 milioni di euro a sostegno delle imprese culturali e creative del Friuli Venezia Giulia e di settori strategici come mercato del lavoro, turismo, ambiente ed energia. L'Agenzia anche nel futuro continuerà a essere un partner strategico della Regione e degli enti locali per la messa a terra delle ingenti risorse messe a disposizione dal Pnrr e dalle diverse opportunità offerte dalla programmazione europea.L'assessore regionale alle Finanze commenta così l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria degli associati dell'esercizio 2021 di Informest che si è appena concluso con un risultato a pareggio.Presente stabilmente all'interno della Segreteria tecnica della cabina di regia, il tavolo tecnico istituito per sfruttare al meglio i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esponente della Giunta sottolinea la valenza di questa realtà in grado di supportare da un punto di vista operativo sia le diverse direzioni regionali sia i Comuni nella corretta predisposizione delle domande per il Pnrr.Analizzando il bilancio preventivo 2021 di Informest si nota, spiega l'assessore, che il valore della produzione risulta superiore a quanto preventivato, mentre i costi della produzione si sono mantenuti inferiori al previsto.In merito al pareggio di bilancio, l'esponente della Giunta sottolinea che questo risultato è stato possibile grazie l'utilizzo del Fondo di dotazione a copertura dei costi di funzionamento derivanti dall'attività istituzionale dell'Agenzia che nell'ultimo quinquennio è sceso in modo considerevole.Una situazione - conclude l'assessore regionale alle Finanze - frutto della riorganizzazione del personale conclusasi nel 2016, che ha consentito all'ente di disporre di una struttura più snella e flessibile in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere, nonché del contenimento degli altri costi e, in particolare, quelli legati agli organi sociali. ARC/RT/ma