Finanze: da Regione plauso a modelli aggregativi virtuosi

Udine, 16 mag - I modelli virtuosi di aggregazione, come quello alla base del percorso avviato dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir), insieme ai singoli gestori, concorrono a un migliore impiego degli importanti investimenti che si possono realizzare in questo particolare settore grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fondi di coesione e alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia. Ed è proprio a questi modelli che la Regione guarda con favore.Lo ha sottolineato dell'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia che questo pomeriggio è intervenuta a Udine nella sede del Consorzio acquedotto Friuli Centrale (Cafc) dove, alla presenza di tutti i gestori, dei componenti Ausir e di alcuni amministratori locali, è stato illustrato il progetto Francesco Fimmanò commissionato dall'Ausir in ordine all'analisi dei diversi modelli di aggregazione tra le diverse società in house del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operanti in regione.