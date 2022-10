Finanze: Fedriga-Zilli, sistema Bcc importante per territorio Fvg

A Udine vertice con presidenti e direttori istituti di credito del gruppo Iccrea Udine, 6 ott - "La Regione è attenta all'attività svolta dalle banche di Credito cooperativo in quanto sono istituzioni che, per loro conformazione, hanno uno stretto contatto con le necessità espresse dal territorio e riescono a dare risposte mirate alle richieste dei cittadini". Lo ha detto il governatore della Regione Massimiliano Fedriga nel corso di un incontro svoltosi a Udine nella sede della Regione con i presidenti e i direttori delle banche di credito cooperativo che appartengono al gruppo Iccrea Alla presenza dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, il capo dell'Esecutivo ha posto in evidenza le attività che l'Amministrazione ha messo in campo in questi anni per far fronte alle difficoltà emerse durante la pandemia ma anche l'attenzione rivolta nei confronti del mondo produttivo e dei privati cittadini che in questo momento stanno attraversando un momento di difficoltà a seguito del rincaro dei prezzi dell'energia elettrica. Dal canto loro i rappresentanti del mondo bancario, su richiesta del governatore, hanno delineato una panoramica sullo stato di salute di imprese e dei privati, evidenziando gli sforzi che si stanno compiendo per far fronte alle nuove richieste dei propri clienti. "Gli istituti di credito cooperativo - ha evidenziato Fedriga - sono un tassello della vita della nostra regione che va tenuto in debita considerazione poiché, rappresentando la banca di comunità con forte radicamento nel territorio, sono capaci di fornire indicazioni e supporto all'intero sistema. Informazioni, queste, di cui anche noi abbiamo bisogno per dare vita a provvedimenti legislativi che rispondano in modo mirato alle esigenze di cittadini e imprese". Dal canto loro, i rappresentanti delle banche di credito cooperativo hanno assicurato al governatore il contributo tecnico necessario per ottimizzare al meglio la loro operatività e valorizzare le sinergie. ARC/AL/pph