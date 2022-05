Finanze:raggio d'azione ampliato, Informest funzionale a strategie Fvg

Trieste, 6 mag - Informest, l'agenzia regionale per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale, amplia il suo raggio d'azione dai Paesi dell'est Europa a tutta l'area dell'Unione europea.È quanto prevede l'articolo 2 del ddl multisettoriale.Come ha evidenziato l'assessore regionale alle Finanze, Informest ha dimostrato di possedere professionalità elevate e capacità di intervento adeguate al ruolo di partner strategico della Regione per l'utilizzo dei fondi Pnrr e della programmazione europea. Secondo l'assessore, in una stagione contrassegnata dalla crisi ucraina e dal suo impatto universale, l'estensione su base geografica del ruolo di Informest permette di raccordare e di integrare a un livello di maggior efficacia le azioni della Regione.Il Friuli Venezia Giulia, nella sua vocazione all'apertura internazionale e all'export, è infatti sempre più spesso chiamato a interloquire con l'Unione europea anche nel suo ruolo di attrattore e ponte verso i Balcani e verso quelle porzioni di Europa più vicine al conflitto. Bene quindi - è questa la conclusione della rappresentante della Giunta regionale - disporre "in house" di un soggetto autorevole e solido a servizio delle politiche di sviluppo del Friuli Venezia Giulia in uno scacchiere complesso che richiede esperienza, buone antenne, monitoraggio, progettualità e investimenti mirati. ARC/PPH/al