Finanze: Regione, ampliamento funzioni Fvg Plus passaggio fondamentale

Trieste, 23 apr - La Regione crede fortemente nel ruolo strategico e nelle potenzialità della società in-house Fvg Plus e punta a favorirne la crescita e la strutturazione per offrire al territorio un servizio sempre più efficiente. Prevedere la possibilità di costituire società da essa stessa controllate è un passaggio fondamentale per agevolarne l'attività e l'implementazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione regionale in tema di gestione dei fondi agevolati.È, in sintesi, quanto ha ribadito oggi in Consiglio regionale l'assessore alle Finanze, illustrando l'emendamento proposto dalla Giunta all'art. 1 del disegno di legge n. 18 che consente a Fvg Plus di costituire società controllate, utili al fine di ottimizzare l'adempimento dei propri compiti e lo svolgimento delle proprie attività.Soffermandosi successivamente sugli articoli da 2 a 12, che contengono ulteriori disposizioni in materia di finanza, l'assessore ha spiegato come la nuova normativa oggetto di discussione preveda l'introduzione di una clausola di salvaguardia in materia di agevolazioni Irap sottoposte a regime de minimis, al fine di consentire un rinvio dinamico ai Regolamenti comunitari che vengono adottati nel tempo. ARC/PAU/ma