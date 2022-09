Finanze: Regione Fvg perfeziona cessione Mediocredito a Iccrea

Ora strumenti finanziari per lo sviluppo con FVG Plus



Trieste, 19 set - Iccrea Banca ha perfezionato l'acquisto della quota del 47% del capitale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia detenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Con il relativo trasferimento delle azioni, autorizzato da parte delle Autorità competenti, Iccrea Banca detiene ora il 100% del capitale di Banca MedioCredito del Friuli Venezia Giulia.



Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Finanze, ricordando come la Regione Friuli Venezia Giulia abbia portato a termine così un percorso di dismissione della propria partecipazione nell'istituto bancario, che era iniziato nel corso del 2018 con la cessione della maggioranza delle quote al gruppo Iccrea.



Da parte dell'assessore è stato evidenziato che la Regione nel corso del 2022 ha costituito una propria società in-house, denominata FVG Plus, alla quale affiderà un ampio ventaglio di attività per gestire e attivare strumenti finanziari utili allo sviluppo delle Pmi e al sostegno delle politiche abitative. Nelle more dell'effettivo avvio di tale operatività sarà assicurata in ogni caso la continuità delle gestioni in essere da parte di Banca Mediocredito. ARC/PPH/al