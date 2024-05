Finanze: Regione plaude a primo bilancio esercizio FVG Plus

Udine, 14 mag - È un giudizio positivo quello che la Regione riserva all'attività di FVG Plus Spa, la società in house a cui l'Amministrazione regionale ha affidato compiti di sostegno ai privati e alle imprese, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia. Ad esprimere il parere favorevole è l'assessore regionale alle Finanze in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, che rappresenta il secondo documento contabile per la società, costituita nel mese di luglio 2022, e il primo bilancio riferito ad un esercizio completo. Bilancio da cui risulta un utile d'esercizio pari a 27.627 euro.Per l'assessore si conferma così la bontà della scelta strategica dell'Amministrazione regionale nell'istituire questo braccio operativo a cui in futuro verranno assegnati nuovi compiti a beneficio del sistema economico imprenditoriale e dei privati cittadini. Nel corso dell'esercizio 2023 si è perfezionato l'aumento di capitale sociale sottoscritto dalla Regione che è divenuta azionista di riferimento con l'85,71%. L'Amministrazione regionale ha affidato a FVG Plus Spa diversi compiti, tra cui il ruolo di segreteria per il Comitato di gestione dei fondi di rotazione e la gestione di contributi per l'acquisto di beni strumentali. Il primo marzo 2023, infatti, è stato perfezionato l'acquisto del ramo d'azienda "Segreterie Sviluppo e FRIE" da Mediocredito FVG, confermando così il ruolo della società nel sostegno alle attività produttive regionali.Nell'ultimo anno la società ha anche ampliato il proprio organico che oggi conta dieci unità. ARC/SSA/gg