Finanze: Ucit conferma gestione oculata e amplia risorse

Udine, 26 mag - L'assessore regionale alle Finanze ha partecipato all'assemblea dell'Ufficio controlli impianti termici (Ucit), la società partecipata che è stata incaricata dalla Regione di gestire il sistema delle verifiche delle caldaie per il riscaldamento domestico, dopo la riforma del sistema delle autonomie e l'abolizione delle Province, su tutto il territorio regionale.



L'esponente della Giunta ha apprezzato il percorso che Ucit ha seguito in questi due anni per l'espletamento delle nuove competenze territoriali attraverso la razionalizzazione, l'efficientamento e il contenimento dei costi: in questo modo ha raggiunto risultati ottimali agli occhi dell'Amministrazione pubblica, soprattutto a fronte dell'aumento dell'operatività.



L'assessore alle Finanze ha sottolineato inoltre che la ristrutturazione interna porterà all'implementazione delle risorse umane, con l'inserimento di ulteriori figure professionali in particolare nel settore tecnico. Un passo ulteriore che offrirà la garanzia per gli utenti di corretta manutenzione e funzionamento degli impianti, e quindi di sicurezza.



Per Ucit, ha aggiunto ancora l'esponente della Giunta, ci sono prospettive importanti per il futuro, legate alle nuove possibilità legate ai fondi del Pnrr, e in particolare alla transizione energetica, obiettivo al quale l'assessore alle Finanze sta lavorando assieme al collega con delega alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile. L'esperienza e la competenza della società saranno fondamentali per contribuire a rendere la Regione ancora più efficiente dal punto di vista energetico e rispettosa dell'ambiente al tempo stesso.



L'assemblea che si è svolta nel pomeriggio prevedeva all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, della relazione illustrativa dell'attività svolta e del Codice Etico ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale. ARC/Com/pph