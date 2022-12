Finanze: Zilli, 106 enti in Gruppo amministrazione pubblica (Gap) 2022

Udine, 8 dic - La Regione, su proposta dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, ha approvato l'elenco 2022 degli enti, aziende e società che fanno parte del "Gruppo amministrazione pubblica" (Gap) e quindi rientrano nel perimetro per la redazione del bilancio consolidato 2022 della Regione in quanto, indipendentemente dalla valutazione dei tre parametri numerici relativi alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria rispetto alla capogruppo Regione, risultano comunque rilevanti.



Secondo i criteri definiti dal legislatore fanno parte del Gap gli organismi strumentali della Regione Consiglio regionale e le Gestioni fuori bilancio autorizzate da legge; enti strumentali della Regione controllati; enti strumentali della Regione partecipati; società controllate, direttamente o indirettamente; società partecipate, direttamente o indirettamente.



La composizione provvisoria di Area GAP e Area Consolidamento vede rispettivamente 70 e 36 enti (nell'anno precedente erano uno in meno, 69 e 35).



"Viene approvato un primo elenco di enti e società che entrano nel perimetro di consolidamento sulla base dei parametri non numerici, in quanto non sono ancora disponibili quelli numerici 2022 - spiega Zilli -. L'elenco verrà integrato, non appena saranno disponibili le risultanze di bilancio dell'esercizio 2022 per la Regione e gli altri soggetti del Gap e gli esiti delle verifiche su affidamenti diretti infra-Gap".



"Abbiamo tenuto conto - aggiunge Zilli - dei rilievi formulati dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia nel Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica regionale e in particolare dell'importanza che nel Rapporto è riconosciuta al Protocollo d'intesa tra Stato e Regione che ha ridefinito il ruolo della Regione nei confronti di tutti i soggetti appartenenti al sistema regionale integrato di finanza pubblica".



Tra le altre indicazioni che sono state tenute in conto dalla Regione nel compilare l'elenco vi sono l'inclusione dei soggetti nei cui confronti la Regione ha un dovere di governance; gli indici di regionalità individuati dalla Corte dei Conti, la necessità di dare formale e puntuale evidenza dei presupposti soggettivi che giustificano l'inclusione di ciascuno degli enti, la necessità di mantenere una coerenza di fondo tra l'elenco dei soggetti classificati come controllati e quelli effettivamente considerati dall'attività programmatoria e di indirizzo. ARC/EP