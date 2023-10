Finanze: Zilli, 135 mln in più per sistema agevolativo regionale

L'assessore annuncia l'impegno della Regione nel prossimo assestamento di Bilancio Pordenone, 5 ott - "L'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'efficiente rete delle società partecipate e dei Fondi di rotazione e di sviluppo, per assicurare il supporto e l'accesso ai mutui a tasso agevolato al tessuto produttivo del territorio continua a essere fortemente garantito in particolare in questo periodo di alta inflazione e alti tassi di interesse che si traduce in una difficoltà per le imprese a ottenere prestiti bancari. Proprio per questo, nel prossimo assestamento di Bilancio previsto per fine ottobre, abbiamo deciso di stanziare ulteriori 65 milioni di euro - oltre ai 20 già assicurati con l'assestamento estivo - per conferimenti al Frie e altri 70 milioni destinati al Fondo di rotazione a favore del comparto agricolo". Lo ha annunciato questo pomeriggio a Pordenone l'assessore alle Finanze Barbara Zilli partecipando al convegno dal titolo "Gli strumenti di agevolazione finanziaria per le imprese in Fvg": un'iniziativa organizzata da Regione Friuli Venezia Giulia, Scuola di alta formazione delle Tre Venezie, Finanziaria Friulia e dalla neo-costituta società in-house Fvg Plus e in collaborazione con gli Ordini provinciali dei Dottori commercialisti. "È ormai chiaro - ha evidenziato l'assessore nel suo intervento - che siamo in una fase nella quale si registra un calo dei prestiti alle imprese. Disporre di strumenti potenti a sostegno delle aziende, quali sono i fondi agevolati, può certamente assicurare una migliore reazione da parte del sistema produttivo del territorio. In questo senso è fondamentale il lavoro svolto dal Frie, il Fondo di rotazione per iniziative economiche e dal Fondo di sviluppo. Inoltre, è di cruciale importanza il ruolo di Friulia Spa, finanziaria che ci viene invidiata a livello nazionale, accanto alle imprese. Con la creazione della nuova società in-house Fvg Plus - ha ricordato l'esponente della Giunta regionale - abbiamo inteso creare uno strumento diretto ed efficace proprio nella gestione dei fondi di rotazione in grado di gestire innovativi strumenti agevolativi per le Pmi e le start-up, ma anche per le famiglie attraverso il microcredito". L'assessore ha poi sottolineato: "Siamo convinti che il rafforzamento finanziario del paniere dei finanziamenti agevolati anche a sostegno del sistema dei Confidi regionali sia la risposta strutturale da offrire per assicurare la competitività del comparto economico regionale". ARC/LIS/ma