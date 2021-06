Finanze: Zilli, 217 mln per interventi strutturali strategici da Cdp

Udine, 12 giu - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, ha approvato la richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti a favore della Regione per 217 milioni di euro, per il finanziamento di interventi strutturali strategici riguardanti la sanità, le infrastrutture, l'ambiente, il turismo, la cultura e lo sport.



"Si tratta di interventi - specifica l'assessore Zilli - che erano stati previsti nella legge di stabilità per il 2021 come investimenti strutturali da finanziare attraverso il ricorso al mercato finanziario".



Il provvedimento della Giunta regionale, aggiunge l'assessore, realizza pertanto quanto previsto nella legge di stabilità, individuando nella Cassa depositi e prestiti l'istituto finanziatore, e autorizzando nel contempo la stipula di un contratto flessibile, che non impegna subito la Regione al pagamento delle rate di ammortamento, ma le mette a disposizione le somme complessivamente indicate.



Si tratta infatti di un prestito cosiddetto a 'erogazione multipla', che consente alla Regione di chiedere risorse finanziarie delle quali avrà necessità soltanto quando le spese degli interventi saranno assunte definitivamente e per gli importi effettivamente assunti ovvero senza dover sostenere gli oneri di ammortamento al momento della contrazione del mutuo, bensì soltanto quando le somme verranno richieste alla Cassa depositi e prestiti.



In funzione di questo obiettivo, spiega Zilli, gli uffici che fanno capo all'assessore alle Finanze, in collaborazione con le altre Direzioni centrali hanno esaminato i settori di intervento, raccolto gli elementi utili per l'adozione del mutuo e preso contatto con la Cassa depositi e prestiti, che ha fornito la massima disponibilità per arrivare prima possibile alla stipulazione del contratto.



Il prestito, specifica nel concludere l'assessore, finanzierà investimenti a favore della protezione civile per 15 milioni di euro, nel settore sanitario per circa 57 milioni di euro, nel settore del turismo per circa 53 milioni di euro, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti per circa 60,2 milioni, nel settore dell'ambiente ed energia per circa 27,9 milioni di euro e nel settore dello sport per 4,5 milioni di euro. ARC/CM/pph