Finanze: Zilli, 322 mln dal Piano sviluppo e coesione

L'assessore ai lavori del Comitato di sorveglianza del Piano Pordenone, 5 dic - "Il 2023 è stato un anno particolare e intenso per Direzione finanze sul fronte dei Fondi Fsc (Fondo sviluppo e coesione), poiché si è lavorato sia sulla chiusura della vecchia programmazione sia sulla stesura degli obiettivi della nuova 2021-2027 con importanti traguardi da raggiungere". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli aprendo i lavori - in videoconferenza - della terza riunione ordinaria del Comitato di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Comitato, come strumento strategico per la Regione, opera nella gestione e sorveglianza dell'attuazione del Piano sviluppo e coesione che impiega le risorse dei Fondi per lo sviluppo e la coesione della programmazione dal 2000 a oggi. Le risorse complessive della Programmazione Fsc per il Friuli Venezia Giulia sono pari a 322 milioni di euro, dei quali il 92% risulta ad oggi già impegnato. "Nell'ultima annualità inoltre sono state conseguite le Obbligazioni giuridicamente vincolanti, un traguardo fondamentale per proseguire nell'attuazione efficace di tutti i progetti del Piano. Essere complementari e supportare in modo efficace le politiche di coesione è una sfida che stiamo vincendo, poiché la professionalità che tutti voi avete messo in campo è il miglior biglietto da visita per conseguire tutti i risultati a cui puntiamo" ha detto Zilli rivolgendosi al Comitato. "Non a caso - ha poi evidenziato l'assessore alle Finanze - le aree tematiche interessate dal Piano sviluppo e coesione riguardano settori importanti come le infrastrutture, l'edilizia scolastica e l'ambiente. Ambiti che per la Regione rappresentano sfide cruciali in quanto possono fungere da volano, assieme ai fondi del Pnrr, per assicurare maggiore impatto economico e di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia". ARC/LIS/ma