Finanze: Zilli, aggiornamento a Gruppo amministrazione pubblica Fvg

Cambia anche perimetro per redazione bilancio consolidato Trieste, 6 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha deliberato l'aggiornamento delle percentuali di partecipazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e del perimetro di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato 2022. Nel dettaglio, come ha spiegato l'assessore, si è andati a intervenire con i seguenti cambiamenti: la modifica della percentuale di partecipazione al fondo di dotazione dell'Associazione Teatro Pordenone e del Teatro Stabile del Fvg; la modifica della percentuale di partecipazione al fondo di dotazione e di partecipazione Gap della Fondazione 'Dolomiti-Dolomiten-Dolimites-Dolomitis Unesco'; la modifica delle percentuali di partecipazione nella società Capogruppo Finanziaria regionale Fvg Società per azioni - Friulia Spa e nella società Ucit (società regionale per il servizio di controllo degli impianti termici); l'aggiornamento del periodo di consolidamento con l'inclusione (in relazione alle verifiche sugli affidamenti diretti) dell'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (Aineva), dell'Associazione Teatro Pordenone e del Teatro Stabile Fvg. Come ha ricordato Zilli, fanno parte del gruppo Gap gli organismi strumentali della Regione, le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge, gli enti strumentali della Regione controllati e quelli partecipati, le società controllate (direttamente o indirettamente) e le società partecipate (direttamente o indirettamente). La composizione 2022 di Area Gap e di Area consolidamento vede rispettivamente 69 e 38 enti (nel 2021 erano 69 e 35). ARC/GG/pph