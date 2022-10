Finanze: Zilli, altri 23mln a bilancio per attuare programma Fesr

Trieste, 1 ott - Oltre 23 milioni di euro a bilancio per azioni che anticipino l'attuazione del Programma regionale Fesr 2021-2027, di cui 12 a titolo di anticipazione sulle risorse del Programma e 11 a titolo di risorse regionali aggiuntive.



È quanto deliberato dalla Giunta regionale che, su proposta dell'assessore alle Finanze Barbara Zilli, ha aggiornato il piano finanziario della programmazione comunitaria 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".



La delibera prevede il finanziamento di tre progetti in aggiunta al bando sulla ricerca e all'assistenza tecnica approvato lo scorso anno. Nello specifico, saranno stanziati 500mila euro per avviare la messa in sicurezza del versante del Rio Santa Maria in Comune di Pontebba, 178mila euro per la ristrutturazione della piazza Transalpina a Gorizia (in previsione di "GO! 2025" - Nova Gorica e Gorizia capitale europea della Cultura) e altri 510mila euro per implementare la conduzione di processi partecipativi con le Comunità locali ed il partenariato, al fine di predisporre nuove strategie di sviluppo nelle quattro aree interne della Regione interessate dal Programma Fesr. ARC/PAU/gg