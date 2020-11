Finanze: Zilli, approvato bilancio consolidato della Regione 2019

Trieste, 25 nov - "Un atto finanziariamente importante per questa Regione, che ha voluto ampliare il perimetro del consolidamento per garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa estesa a tutti i suoi organismi".Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine dell'approvazione in Aula della 'Proposta di bilancio consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2019'; il documento, richiesto dal decreto 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, riporta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli enti e organismi strumentali, aziende e società partecipate a vario titolo dalla Regione.Il documento rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di sopperire alle carenze informative e valutative degli strumenti contabili forniti disgiuntamente dai singoli componenti del Gruppo amministrazione pubblica (Gap). ARC/SSA/ma