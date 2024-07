Finanze: Zilli, Assestamento con visione sul futuro del territorio

L'assessore è intervenuta in sede di prima commissione integrata in Consiglio regionale Udine, 10 lug - "L'obiettivo che ci siamo posti attraverso questa manovra di assestamento estivo è di fornire linee di sviluppo fondate sulle prerogative e aspettative del tessuto economico e sociale delle famiglie del Friuli Venezia Giulia". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta in sede di I Commissione integrata. "Questa manovra - ha spiegato -, che può contare su una dotazione finanziaria di 1 miliardo 348 milioni di euro, ha una chiara e netta visione del futuro che attende il nostro territorio: sono state confermate tutte le linee strategiche che reggono il sistema Regione, con particolare attenzione a garantirne la competitività, la crescita e la coesione sociale". Ricordando l'importanza delle misure messe in campo per le famiglie, per il mondo delle imprese e per il sociale, l'assessore Zilli ha sottolineato: "Abbiamo confermato, anche in questo assestamento, l'attenzione alle politiche di investimento, destinando ben 833 milioni di euro. Questa è una scelta che attesta il processo di cambiamento iniziato fin dal 2018, esercitando le potenzialità derivate dall'autonomia della nostra Regione e attraverso politiche mirate, che contribuiscono alla crescita del Pil, di start up, ma anche a dare risposta alle esigenze del mondo economico e delle famiglie, seguendo un percorso partecipativo che continuiamo a implementare". ARC/PT/al