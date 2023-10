Finanze: Zilli, assestamento frutto di programmazione e flessibilità

Successo del bando per gli interventi intercomunali Trieste, 13 ott - "Questi oltre 330 milioni di euro sono il risultato di un complesso lavoro di programmazione e di flessibilità di spesa: una strategia che ci consente di finanziare con prontezza gli interventi per le emergenze e anche di conferire liquidità a quelle misure che sostengono l'economia regionale, la quale non a caso registra tassi di crescita più che significativi a livello nazionale". Lo ha detto oggi a Trieste nel corso della I Commissione del Consiglio regionale l'assessore alle Finanze Barbara Zilli intervenendo sull'assestamento di bilancio, più precisamente il disegno di legge n. 8 'Misure finanziarie multisettoriali', che ha ricevuto il parere favorevole della Commissione. Come ha sottolineato l'esponente della Giunta, è stato proprio grazie a un atteggiamento responsabile e prudente della gestione del bilancio regionale a consentire di poter garantire una prima capacità di intervento - praticamente immediata - a fronte delle emergenze, come quella ultima del maltempo. In relazione alla corposità della manovra e dell'aumento di risorse a disposizione dell'Amministrazione regionale in questi ultimi anni, Zilli ha rimarcato come l'efficacia dell'azione e l'autorevolezza del governatore Fedriga nella rinegoziazione dei patti finanziari con lo Stato abbiano garantito autonomia finanziaria e tributaria alla Regione, a favore dei cittadini e le imprese del Friuli Venezia Giulia. Un particolare passaggio durante la seduta l'assessore lo ha riservato al bando per gli interventi sovracomunali (20 milioni in manovra), "che ha registrato - ha detto - un ottimo risultato in termini di richiesta da parte degli Enti locali con oltre 60 domande, per un valore complessivo di oltre 300 milioni di euro. Un segnale concreto - ha concluso l'assessore - di come programmazione e flessibilità possano coincidere favorendo la realizzazione di opere che rispondono efficacemente alle necessità dei territori". ARC/GG/al