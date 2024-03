Finanze: Zilli, attivato l'83% dei fondi Interreg Ita-Slo

Il Programma 2021-2027 dispone di una dotazione finanziaria di 70 milioni euro Cividale del Friuli, 21 mar - "In soli 17 mesi dalla sua approvazione, il Programma ha già attivato l'83% dei fondi con 6 procedure di selezione, 5 concluse e una in discussione proprio oggi, in questo Comitato di sorveglianza, e ha già ammesso a finanziamento 25 progetti di capitalizzazione dei risultati progettuali del periodo 2014-2020, 3 operazioni di rilevanza strategica e di interesse internazionale e il Fondo piccoli progetti, interamente dedicato a iniziative legate alla Capitale europea della cultura Nova Gorica-Gorizia 2025, implementato di 3,2 milioni di euro da finanziamenti regionali. Un risultato importante, che ci rende orgogliosi e che è stato raggiunto grazie al prezioso e qualificato lavoro svolto dal Comitato e grazie a una pianificazione degli interventi condivisa con il partenariato in fase di negoziato". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, intervenuta a Cividale del Friuli, nella sala convegni della "Locanda al Castello", al 5° Comitato di sorveglianza del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 che si chiude nella giornata di domani. Interreg Italia-Slovenia 2021-2027 dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 70 milioni euro di fondi Fesr per finanziare progettualità congiunte e operazioni di assistenza tecnica sulla medesima area del precedente 2014-2020. "Ottima la tempistica con la quale le strutture, il Segretariato congiunto e l'Autorità di gestione hanno implementato questa complessa fase istruttoria - ha fatto notare Zilli -. Gli iter procedono spediti a beneficio dei nostri territori e del loro sviluppo: abbiamo l'ambizione di continuare a essere esempio nella realizzazione di buone pratiche a livello europeo, sulla traccia ben marcata delle significative e qualificanti performance dell'Interreg Italia-Slovenia che, con la realizzazione di progettualità transfrontaliere, concorre a migliorare in termini economici, culturali, sociali e ambientali la vita dei nostri cittadini e il nostro territorio". "Si tratta di uno strumento capace di dare prospettive soprattutto ai nostri giovani che, grazie alle tante opportunità fornite dal programma e dal valore aggiunto della collaborazione tra due Stati che hanno compreso come il confine fornisca occasioni uniche ed eccezionali, potranno trovare occasioni di sbocco professionale e personali". "Ringrazio di tutto il lavoro svolto finora il Comitato - ha concluso l'assessore Zilli - augurando ai suoi membri una buona prosecuzione dei lavori nella nostra regione, uno scrigno di bellezza, cultura e storia nel cuore dell'Europa da scoprire, riscoprire e valorizzare, anche grazie all'utilizzo di strumenti fondamentali come quelli della cooperazione". ARC/PT/gg